Юные следж-хоккеисты сыграют с игроками «Ак Барса», СКА, «Магнитки» и «Салавата Юлаева»

Сегодня в рамках благотворительного проекта «Хоккей каждому» на льду «Татнефть Арены» юные следж-хоккеисты сыграют с представителями всех команд, которые участвуют в турнире TANECO Кубок чемпионов: это «Ак Барс», СКА, «Салават Юлаев» и «Металлург». О проведении мероприятия сообщила пресс-служба казанского клуба. Встреча начнется в 17:00 по московскому времени. Вход свободный.

Стоит отметить, что хоккейный клуб «Ак Барс» принимает активное участие в социальной программе по доступности хоккея для всех и каждого. В феврале состоялся матч, участие в котором приняли член совета Ночной хоккейной лиги Ирек Гимаев, вице-президент Федерации хоккея Республики Татарстан Андрей Рябов, игроки «Ак Барса» Данис Зарипов, Александр Бурмистров, Дмитрий Юдин, Альберт Яруллин и Тимур Билялов, главный тренер команды Дмитрий Квартальнов и другие.