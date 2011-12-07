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Голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов после травмы вернулся в заявку казанского клуба

Голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов после травмы вернулся в заявку казанского клуба
Голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов в матче против нижегородского «Торпедо» оказался в заявке клуба на матч – пока вторым вратарем. Перед выездным матчем с «Нефтехимиком» (21 сентября) «Ак Барс» идет в таблице «Востока» на 6-м месте.
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