Голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов после травмы вернулся в заявку казанского клуба

Голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов в матче против нижегородского «Торпедо» оказался в заявке клуба на матч – пока вторым вратарем. Перед выездным матчем с «Нефтехимиком» (21 сентября) «Ак Барс» идет в таблице «Востока» на 6-м месте.