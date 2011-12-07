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Из четырех голов ЦСКА в Пльзене засчитали два

Московские армейцы с ничьей стартовали на групповом этапе Лиги чемпионов. В Пльзене они сыграли вничью – 2:2, хотя судьи из четырех голов ЦСКА в ворота чешской «Виктории» засчитали только два.
В первом тайме ЦСКА, казалось бы, безнадежно «горел» (0:2). Но в начале второго тайма гол забил Чалов, а уже в компенсированное время Влашич принес армейцам ничью, уверенно реализовав пенальти – 2:2.
КВ
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