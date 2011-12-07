Из четырех голов ЦСКА в Пльзене засчитали два

Московские армейцы с ничьей стартовали на групповом этапе Лиги чемпионов. В Пльзене они сыграли вничью – 2:2, хотя судьи из четырех голов ЦСКА в ворота чешской «Виктории» засчитали только два.