«Рубин» и «Арсенал» рассудит Николай Волошин

Матч чемпионата РПЛ в Туле между местным «Арсеналом» и казанским «Рубином» (22 сентября, 16.30) рассудит бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. Лайнсменами выступят Алексей Стипиди из Краснодара и Артем Петросян из Бронниц. Инспектором матча назначен Алексей Румянцев из Санкт-Петербурга.