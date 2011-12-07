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«Рубин» и «Арсенал» рассудит Николай Волошин

«Рубин» и «Арсенал» рассудит Николай Волошин
Матч чемпионата РПЛ в Туле между местным «Арсеналом» и казанским «Рубином» (22 сентября, 16.30) рассудит бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. Лайнсменами выступят Алексей Стипиди из Краснодара и Артем Петросян из Бронниц. Инспектором матча назначен Алексей Румянцев из Санкт-Петербурга.
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