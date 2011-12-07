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Три экипажа команды «КАМАЗ-Мастер» примут участие в ралли «Шелковый путь»

«КАМАЗ-Мастер» выставит три экипажа. Одной из машин будет управлять смешанный российско-китайский экипаж: пилот Цзы Жун, штурман Ляо Минь и механик Дмитрий Свистунов.
Второй экипаж возглавит пилот Эдуард Николаев, штурман Дмитрий Никитин и механик Ахмет Галяутдинов. Третий экипаж:  пилот Андрей Каргинов, штурман Андрей Макеев и механик Игорь Леонов. Общая протяженность китайского этапа через пустыню Гоби составляет 1600 км, 800 км из которых приходится на спецучастки.
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