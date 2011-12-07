Три экипажа команды «КАМАЗ-Мастер» примут участие в ралли «Шелковый путь»

Второй экипаж возглавит пилот Эдуард Николаев, штурман Дмитрий Никитин и механик Ахмет Галяутдинов. Третий экипаж: пилот Андрей Каргинов, штурман Андрей Макеев и механик Игорь Леонов. Общая протяженность китайского этапа через пустыню Гоби составляет 1600 км, 800 км из которых приходится на спецучастки.