Слуцкий об удалении: Судья Иванов профнепригоден, он судит так преднамеренно

Леонид Слуцкий назвал главного арбитра матча с «Зенитом» профнепригодным, а также потребовал его отвода. По словам главного тренера «Рубина» судья Сергей Иванов пропустил много нарушений правил на игроках казанской команды.

«Если перечислять количество фолов, которые были не свистнули, у меня не хватит пальцев на руках и ногах. Во всем мире защищают игроков атакующего плана и правильно делают. У нас Кварацхелия сидит весь во льду, миллион ушибов, просто куча гематом. Я считаю, что судья Иванов профнепригоден. Я не считаю случайностью в том, что с 2006 года у меня было одно удаление, когда я еще работал в ФК „Москва“, после этого у меня уже 600 матчей есть в карьере на высшем уровне и никто меня не удалял, даже ситуация дисквалификации в „Витессе“ была после игры, никакой красной карточки мне походу матча не давали», — подчеркнул Слуцкий.

Он добавил, что его удаление в матче — это не случайность.

«Я считаю, что из трех моих удалений за всю карьеру, к двум из которых причастен судья Иванов — это не случайность, он преднамеренно искал моменты. Он или преднамеренно так судит, что ужас и надо человека убирать потому что он личные отношения переносит на профессиональные или он профнепригоден», — заявил главный тренер «Рубина».

Напомним, что Слуцкий был удален во время матча с «Зенитом» за споры с судьей Сергеем Ивановым. Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что «Рубин» проиграл «Зениту» со счетом 1:3.