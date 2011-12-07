Казанский «Рубин» в Уфе сыграл вничью

В ворота «Рубина» вновь был отряжен Иван Коновалов, а вот его однофамилец Игорь матч пропускал из-за перебора желтых карточек – его заменил Байрамян.Гости с первых же минут плотно прессинговали, подолгу запирая уфимцев на своей половине поля.Но до голевых моментов дело не доходило. И к середине первого тайма игра выровнялась. Но затем инициатива перешла к хозяевам – отличный момент упустил Сысуев. А затем «Уфа» попросту громила «Рубин», и Коновалов работал, не покладая рук. Так что игроки казанцев облегченно вздохнули к перерыву – 0:0.Но и во втором тайме хозяева поддерживали высокий темп. К 60-й минуте уже гости выровняли игру, подав пару угловых. К 75-й минуте игра выровнялась окончательно, и показалось, что голов зрители в этом матче не увидят. Так в итоге и произошло – 0:0.