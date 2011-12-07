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В Елабуге прошел всероссийский турнир по боксу

В соревнованиях приняли участие 183 спортсмена.
В субботу в Елабуге завершился традиционный всероссийский турнир по боксу на призы главы Елабужского района Геннадия Емельянова, пишет издание «Мензеля». На турнир, который проводится в 16-й раз, прибыли спортсмены из 8 субъектов РФ и представители Республики Узбекистан. 30 спортсменов защищали честь Елабужского района. Соревнования традиционно проходили в нескольких весовых категориях, а победителям были вручены кубки и медали.
КВ
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