В Елабуге прошел всероссийский турнир по боксу

В субботу в Елабуге завершился традиционный всероссийский турнир по боксу на призы главы Елабужского района Геннадия Емельянова, пишет издание «Мензеля». На турнир, который проводится в 16-й раз, прибыли спортсмены из 8 субъектов РФ и представители Республики Узбекистан. 30 спортсменов защищали честь Елабужского района. Соревнования традиционно проходили в нескольких весовых категориях, а победителям были вручены кубки и медали.