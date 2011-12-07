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Вратарь «Нефтехимика» едва не подрался со своим коллегой из «Витязя»

Драку пресекли судьи.
В матче регулярного чемпионата КХЛ между «Витязем» и «Нефтехимиком» (3:1) едва не случилась драка вратарей. В одном из эпизодов «Витязь» запросил видеопросмотр пропущенной шайбы. Пока судьи были заняты этой процедурой, вратарь «Витязя» отмахнулся в адрес Ильи Ежова. Стражу ворот «химиков» это не понравилось и он поехал выяснять отношения. Лишь вмешательство судьи позволило избежать драки.
КВ
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