Два футболиста «Краснодара» пропустят ближайший матч Лиги чемпионов против французского «Ренна». Об этом сообщается на официальном сайте клуба с юга России.

Тесты на COVID-19, проведенные среди футболистов «Краснодара» в рамках тестирования UEFA для участия в матче ЛЧ, дали сомнительные результаты у Евгения Маркова и Реми Кабеллы. Кроме того, во Францию не полетел главный тренер команды Мурад Мусаев — он заболел ангиной.

Отметим, что последний матч «Краснодар» проводил дома против «Рубина».