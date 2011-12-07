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Два футболиста «Краснодара» пропустят ближайший матч Лиги чемпионов

Главный тренер команды также не полетел во Францию.

Два футболиста «Краснодара» пропустят ближайший матч Лиги чемпионов против французского «Ренна». Об этом сообщается на официальном сайте клуба с юга России.

Тесты на COVID-19, проведенные среди футболистов «Краснодара» в рамках тестирования UEFA для участия в матче ЛЧ, дали сомнительные результаты у Евгения Маркова и Реми Кабеллы. Кроме того, во Францию не полетел главный тренер команды Мурад Мусаев — он заболел ангиной.

Отметим, что последний матч «Краснодар» проводил дома против «Рубина».

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