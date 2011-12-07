Казанцы вернулись из Краснодара несолоно хлебавши

Трудности календаря

Матч 11-го тура и для «быков», и для Казани обещал быть трудным — оба клуба отпустили ключевых футболистов в сборные на октябрьские матчи. У «Краснодара» десант оказался внушительнее: два футболиста уехали защищать честь Швеции, один капитанил в сборной Республики Беларусь, четыре человека встали под знамена российской сборной. Это без учета еще двух футболистов, которые на минувшей неделе решали задачу по выводу «молодежки» России на ЧЕ-2021.

Список делегатов от «Рубина» оказался поскромнее — по одному футболисту уехали играть за сборные Швеции, Хорватии, Грузии и Сербии, два игрока отметились в молодежной сборной России. Тем не менее эти футболисты и в той, и в другой команде являются ключевыми и вернулись в клубы после серьезной нагрузки. Для «Краснодара» текущая неделя и вовсе убийственная — после субботней игры против казанцев во вторник «быки» встретятся в ЛЧ с «Ренном», а 24 октября пободаются в РПЛ со «Спартаком».

Ожидаемо, что при таком плотном графике не обошлось без потерь. Полузащитник Хвича Кварацхелия вернулся из сборной с микроповреждением голеностопа. По той причине Леонид Слуцкий оставил мотор атак «Рубина» в запасе, дабы не усугубить травму. Симметрично у «Краснодара» в запасе остался швед Виктор Классон.

Что ни месяц — то скандал

Во многом первый тайм остался за гостями. Несмотря на серьезность соперника, Слуцкий предпочел не уходить в глухую оборону, а навязать острую борьбу. Плоды это принесло уже на восьмой минуте, когда Макаров накрутил в штрафной тройку игроков «Краснодара», сделал пас в борьбу Ин Бому, но мяч после слабого удара корейца угодил в штангу. Десятью минутами спустя Деспотович едва не перевесил в верховой борьбе вратаря «Краснодара» Сафонова, а атакой позднее серб попробовал пробить в падении через себя из полукруга.

На этом атакующая часть игры гостей закончилась, зато начались ошибки. Первым тревожным звоночком стал эпизод, когда Уремович «проспал» забегание Реми Кабелла, но прострел прервал Дюпин. Через несколько минут произошло, пожалуй, определяющее событие в матче.

«Краснодар» пытался закрыть гостей в своей штрафной — пара полузащитников Кабелла-Вильена терзали оборону казанцев, результатом чего стало касание Самошниковым мяча рукой после прострела Петрова. Однако арбитр Михаил Вилков продолжил матч, после чего Сорокин сфолил на Деспотовиче на другой половине поля, а на десерт арбитр выдал «горчичник» еще и тренеру «быков» Мураду Мусаеву. Гости разыграли мяч после штрафного, но судья остановил игру под предлогом того, что казанцы пробили по катящемуся снаряду. Только после этого отправился смотреть повтор момента с Самошниковым на мониторе VAR.

Формально получается, что арбитр нарушил правила использования системы VAR. А именно, он не может прибегать к помощи видеоассистента в том случае, если остановил и возобновил игру после спорного эпизода. Ознакомившись с повтором, Вилков назначил справедливый пенальти — удар с «точки» под занавес тайма реализовал Кабелла.

Для «Рубина» спорный эпизод стал поводом для раздувания скандала — клуб подал жалобу в КДК РФС. Генеральный директор Рустем Сайманов спустя сутки после инцидента прояснил позицию «Рубина»: в стане казанцев не ждут переигровки, но ожидают подтверждения факта ошибки, допущенной судьей, со стороны РФС.

— Если нам будут говорить, что все нормально, нарушения протокола ВАР не было и у нас случилась групповая галлюцинация, мы будем вынуждены пойти до конца, до Лозанского суда. Но если ошибку признают и сделают выводы, мы будем удовлетворены, — приводит слова Сайманова официальный сайт клуба.

Нога Бегича под угрозой

От нюансов спорного момента вернемся к хронологии матча. Да, можно допустить, что пенальти повлиял на итоговый исход встречи. Но игра рукой в штрафной для «Рубина» в 2020 году — тренд. Один только Старфельт подарил соперникам два таких пенальти, теперь же эстафетная палочка передана Самошникову. И все же идем дальше, где трудно дать логическое объяснение действиям центрального защитника Бегича на 51-й минуте. Хорват получил мяч в штрафной от партнера и решил выходить из-под прессинга не посредством передачи, а через дриблинг. С обводкой у футболиста дела не заладились, он подарил мяч Кристофферу Олссону, который с удовольствием реализовал выход один на один — 2:0.

Здесь Вилков решил перестраховаться и посмотреть детали посредством VAR. Бегича пытался схватить за руку и тем самым затормозил Классон, но если ставить подобные фолы, то футбол превратится в балет. В аналогичном русле рассуждал арбитр и подтвердил взятие ворот. Что до хорвата, то его в ироничном стиле раскритиковал Слуцкий: «Центральному защитнику идти в обыгрыш на несколько соперников, находясь по существу последним на мяче, — это невероятная авантюра. Санкции к нему? Ну отрубим ему одну ногу, дальше посмотрим, как он будет действовать».

Наверное, ноги Бегича все же здесь не виноваты. Подобные решения скорее исходят из головы. К слову, это не первая ошибка защитника, серьезно повлиявшая на игру команды — в первом туре Бегич умудрился удалиться за 20 минут.

Слуцкий на исходе часа игрового времени решил пойти ва-банк и выпустить Кварацхелию. Как оказалось, продуктивности это не принесло — легионер явно приехал из сборной не с самым приятным повреждением. Ноль попыток дриблинга, а из девяти единоборств успехом завершились лишь 22%. Посему тренер через полчаса снял Хвичу с игры. Аналогичным образом поступил его визави Мусаев, выпустив Классона во втором тайме, тренер заменил шведа через сорок минут.

А в ворота «Рубина» из закономерности атакующей игры «быков» напрашивался третий гол, который и случился. Под занавес основного времени Сулейманов головой бил без шансов для Дюпина, но за Казань сыграла штанга. Еще через две минуты все тот же Сулейманов пальнул с дальней дистанции — вратарь парировал, однако Маркус Берг добил. «Рубин» сподобился лишь на гол престижа в компенсированное время, когда Старфельт выиграл борьбу за верховой мяч и размочил счет — 3:1.

Игра против «Краснодара» наглядно показала — до еврокубков Казани далековато. Коль выпадет один ключевой игрок из обоймы — ломается вся система. Впрочем, грядущая неделя пройдет под знаком дискурсов о судействе и крайне любопытно, какой вердикт вынесет РФС по работе Вилкова.