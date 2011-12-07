Кварацхелия в «Рубине» стал самым дорогим футболистом Грузии

Пир во время чумы?

По итогам летнего трансферного окна клубы РПЛ потратили на новичков 128,21 млн евро. Это шестой результат для межсезонья за последние 10 лет. Такую статистику на неделе опубликовал авторитетный портал Transfermarkt. По затратам лига обогнала, например, бельгийскую Про-Лигу и нидерландскую Эредивизи (хотя оно и понятно - в этих чемпионатах любят работать на экспорт), но уступила чемпионату Португалии. Впрочем, тратят в РПЛ все равно охотнее, чем зарабатывают: баланс ушел в минус на 68,15 млн евро. Хуже только у Премьер-Лиги Англии (-952,82 млн евро) и итальянской Серии А (-84,75 млн евро).

И тем удивительнее, что траты российских клубов особо не сокращаются, как это было в сезоне-2015/16, на фоне дешевеющей национальной валюты. Напомним, в летнее трансферное окно 2015 года, когда курс евро перевалил за отметку 70 рублей, был зафиксирован минимальный объем сделок за 10-е годы - купили футболистов на 19,63 млн евро. К зиме курс евро и вовсе взлетел до 90 рублей, посему затраты тоже оказались скромными - 21,13 млн евро. На момент летнего трансферного окна 2020/21 средневзвешенный курс евро составил 88,77 рубля, и это не помешало клубам потратить добрых 11,3 млрд рублей на новичков, заработав при этом лишь 5,3 млрд. Видимо, кризисные явления, связанные с пандемией, мистическим образом миновали наш футбол. Порадуемся.

Больше всех в РПЛ, по данным Transfermarkt, расщедрился «Зенит», инвестировавший в новичков 32,7 млн евро. Он же провернул самую дорогую сделку окна, подписав бразильца Маркуса Вендела за 20,3 млн евро. Вторым по расточительности стал ЦСКА: 30 млн евро, из которых 11,5 млн пришлись на нападающего Чидера Эджуке. «Рубин» потратил на новичков 6 млн евро (Хван Ин Бом, а также выкуп контрактов Абильдгора и Зуева), подписав еще шестерых футболистов в ранге свободных агентов.

Больше всего заработать на трансферах удалось «Ростову». Летом в городе на юге России устроили небывалую распродажу, расставшись с доброй половиной основы - выручка составила 18,25 млн евро, наибольший вклад своим отъездом в «Дженоа» внес Элдор Шомуродов (7,5 млн евро). Вторым по выручке стал «Локомотив». Но в данном случае всю прибыль - 14,5 млн евро - принес один Алексей Миранчук, уехавший в «Аталанту». «Рубин» же, судя по данным Transfermarkt, второе трансферное окно подряд не заработал на ушедших игроках ни цента. Зимой казанцы отпустили свободными агентами трех футболистов, летом еще четверых. Однако из-за финансового fair-play, даже если «Рубин» попадет по итогам сезона в еврокубки, переживать не стоит - UEFA отменил действие правил в сезоне-2020/21 на фоне пандемии. Да и активов у казанцев, на которые будет высокий спрос, становится все больше. Об этом далее.

Игрок РПЛ подорожал на 900%

В июле мы писали о изменении ценников на футболистов РПЛ. 19 октября Transfermarkt решил вновь пересмотреть стоимость игроков, в том числе и «Рубина». Самый дорогой состав, как и в июле, у «Зенита» - после трансферного окна он достиг 180,3 млн евро. Активы казанского клуба составляют 47,3 млн евро - это седьмой результат в лиге, удалось обогнать «Ростов» после его летней распродажи.

В рейтинге самых дорогих футболистов чемпионата тоже произошли занимательные изменения. Вингер «Зенита» Малком, вновь получивший повреждение, пока лидирует - его оценивают в 30 млн евро. Зато на вторую строчку вырвался полузащитник ЦСКА Никола Влашич, обогнавший своего одноклубника Марио Фернадеса. Стабильно мощная игра Влашича как за клуб, так и за сборную прибавила к его ценнику 3 млн евро - теперь его рыночная цена составляет 25 миллионов. На 2 млн евро (до 20 млн) подорожал форвард «Зенита» Сердар Азмун, который в это межсезонье так и не уехал в Европу.

Самый феноменальный прирост в цене (900%!!!) продемонстрировал 21-летний шведский форвард Понтус Альмквист. «Ростов» подписал его в самом конце трансферного окна, но за 20 матчей в шведском чемпионате в составе «Норрчеппинга» он забил пять голов при двух ассистах. Плюс дубль в ворота Италии в игре квалификации на молодежный Евро-2021 и 2,25 млн евро прибавка к стоимости. Другой футболист ростовчан - 19-летний македонец Давид Тошевски - стал дороже на 300%.

Кварацхелия перекроет рекорд Каладзе?

Отрадно, что в тройку самых подорожавших за лето футболистов ворвался представитель «Рубина». Вы уже догадались, что это Хвича Кварацхелия. Грузинский футболист «потяжелел» на 3 млн евро до 7,5 млн (+66,7%). Сейчас Хвича - главный актив не только «Рубина», но и сборной Грузии. Долгое время самым дорогим футболистом в стране был полузащитник «Гента» Георгий Чакветадзе, однако сейчас его цена упала с 9 до 6 млн евро. И кто знает, быть может, Кварацхелия совсем скоро побьет рекорд по стоимости трансфера для футболистов с грузинским паспортом. Пока он принадлежит бывшему центральному защитнику, а ныне мэру Тбилиси Кахаберу Каладзе. Он в январе 2001 года уехал из киевского «Динамо» в «Милан» за 16 млн евро. К слову, партнер Кварацхелии по сборной - Зураб Давиташвили, который проводит сезон в аренде в «Роторе», подорожал за лето всего на 200 тысяч - он потерял место в основе казанцев и отправился за игровым опытом в команду - аутсайдера лиги.

Не менее прекрасно обстоят дела у другого футболиста «Рубина» Филипа Уремовича. Фил за эту осень стал игроком старта своей сборной, что позволило ему прибавить в цене 71,4% до 6 млн евро. На 110%, или чуть более миллиона, подорожал кореец Хван Ин Бом - прямо сейчас он 10-й по стоимости футболист в своей стране. Удвоили свою стоимость Оливер Абильдгор и Денис Макаров, на 66% подорожал Карл Старфельт.

Однако есть в казанском клубе и примеры обратного движения рыночной цены в сторону падения. Больше всего подешевел (-1 млн евро) полузащитник Олег Шатов - для 30-летнего полузащитника, практически не имевшего игровую практику в сезоне-2019/20, это нормальная тенденция. Продолжают неуклонно дешеветь форвард Иван Игнатьев (-700 тысяч) и защитник Силвие Бегич (-600 тысяч). Нестабильная игра Игнатьева за «Рубин» привела к тому, что с момента переезда в Казань он потерял 1,5 млн евро в стоимости.

В целом 14 футболистов «Рубина» показали прирост в стоимости в диапазоне от 4% до 110%. Семь игроков подешевели от 10 до 33%. Неизменной осталась стоимость защитника Георгия Зотова, который пока успел провести за казанцев лишь один кубковый матч. Надеемся, что этой осенью российский футбол не уйдет на карантин и футболистам не придется терять игровую форму, а с ней свою трансферную стоимость.