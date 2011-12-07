«Зенит» проиграл «Брюгге», пропустив на последней минуте матча

«Зенит» начал выступление в группе F Лиги чемпионов с домашнего поражения от «Брюгге» — 1:2. Гости открыли счёт на 63-й минуте, когда осада ворот петербужцев закончилась голом Эммануэля Денниса. Спустя 11 минут «Зенит» всё же отыгрался — помог рикошет от вратаря Итана Хорвата.

Однако кульминацией стало компенсированное время, когда Шарль де Кетеларе идеально замкнул прострел Вормера.

Во втором матче группы F «Лацио» дома примет «Боруссию».