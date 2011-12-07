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«Зенит» проиграл «Брюгге», пропустив на последней минуте матча

Несмотря на счёт 1:2, петербуржцы не забили ни одного гола.

«Зенит» начал выступление в группе F Лиги чемпионов с домашнего поражения от «Брюгге» — 1:2. Гости открыли счёт на 63-й минуте, когда осада ворот петербужцев закончилась голом Эммануэля Денниса. Спустя 11 минут «Зенит» всё же отыгрался — помог рикошет от вратаря Итана Хорвата.

Однако кульминацией стало компенсированное время, когда Шарль де Кетеларе идеально замкнул прострел Вормера.

Во втором матче группы F «Лацио» дома примет «Боруссию».

КВ
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