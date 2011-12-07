На этой неделе в Казани пройдет чемпионат РТ по борьбе куреш

23 и 24 ноября Казань примет чемпионат Татарстана по борьбе куреш, сообщает пресс-служба Минспорта республики. Он пройдет во Дворце единоборств «Ак Барс». На ковер выйдут более 400 борцов в нескольких весовых категориях со всего Татарстана. Старт чемпионату будет дан в пятницу в 11:00.