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На этой неделе в Казани пройдет чемпионат РТ по борьбе куреш

На ковер выйдут более 400 борцов.
23 и 24 ноября Казань примет чемпионат Татарстана по борьбе куреш, сообщает пресс-служба Минспорта республики. Он пройдет во Дворце единоборств «Ак Барс». На ковер выйдут более 400 борцов в нескольких весовых категориях со всего Татарстана. Старт чемпионату будет дан в пятницу в 11:00.
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