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«Барс» обыграл «Металлург» в серии буллитов

«Кузня» сравняла счёт за восемь секунд до финальной сирены.

«Барс» сломил сопротивление новокузнецкого «Металлурга» в серии буллитов. Казанская команда повела в счёте уже на 30-й секунде игры, а к концу первого периода на табло горел счёт 2:2. Через семь секунд с момента вбрасывания во втором периоде «Барс» реализовал ещё одно большинство и вышел вперёд. Тем не менее, «Кузня» смогла сравнять счёт за восемь секунд до финальной сирены.

В овертайме не удалось выявить сильнейшего, а серия буллитов осталась за «Барсом». После 22-х матчей казанская команда с 31 очком идёт на четвёртом месте.

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