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Биатлонный комплекс в столице РТ планируют сдать в 2022 году

Объект будет иметь трассу для соревнований и прогулочного катания, стрельбище.

Биатлонный комплекс на территории Казани планируют сдать в эксплуатацию в 2022 году, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского Минспорта.

Объект будет включать в себя лыжно-биатлонную трассу для соревнований и прогулочного катания, биатлонное стрельбище, здание проката лыж с раздевалками, помещение с буфетом и зоной подготовки лыж. Система искусственного освещения охватит 3,2 км трассы. Территорию спортивного объекта огородят и оснастят сигнализацией.

Название биатлонному комплексу выберет балансодержатель.

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