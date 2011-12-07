Остон Урунов мог стать игроком «Рубина»

19-летний полузащитник сборной Узбекистана мог стать игроком «Рубина». Об этом в интервью Нобелю Арустамяну рассказал генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов.

«Если бы я не привез его в „Спартак“, он бы играл в другом клубе — в ЦСКА. Он мог играть в „Рубине“. И играл бы на очень большом уровне — это ни для кого не секрет. Люди, которые понимают и живут футболом, это понимают. В „Спартаке“ он сделает свою работу и это актив, который до конца трансферного окна хотели забрать — в аренду и купить. Больше 2 млн евро», — сказал Газизов.

Остон Урунов перешёл из «Уфы» в «Спартак» в минувшее межсезонье. За московский клуб полузащитник провёл 230 минут на поле в РПЛ и Кубке страны.