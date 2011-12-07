Рустем Сайманов высказался о продлении контракта с Дмитрием Тарасовым

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Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о судьбе контракта 33-летнего полузащитника Дмитрия Тарасова. Трудовое соглашение с футболистом истекает 31 декабря текущего года.
Рустем Сайманов подчеркнул, что решение по этому вопросу в первую очередь будет за главным тренером Леонидом Слуцким.
«Когда закончим матчи в этом году, он выскажет свое мнение, будем от этого отталкиваться. А так, для меня Тарасов вообще суперпрофессионал. Очень хороший парень, для коллектива незаменимый», — сказал Сайманов в интервью «Спорт-Экспрессу».
Дмитрий Тарасов в текущем сезоне провёл за «Рубин» на поле 211 минут, отличившись одной жёлтой карточкой.