УНИКС сохранил первое место в Кубке Европы в группе D

Перед матчем стало понятно – опять не сможет сыграть во втором матче подряд Морис Ндур – как и МакКоллума. Именно их отсуствие во многом и предопределило поражение в прошлом матче в Перми. Однако начали матч баскетболисты УНИКСа довольно уверенно – 20:9. Правда, к первому перерыву хозяева отрыв подсократили – 23:16.Но дальше сказался кадровый дефицит – не было пока на площадке ни Кармайкла, ни Шелекето, ни Каймакоглу, мало играл Эджим, почти не виден был Смит, а Хенри мог заменять лишь Сергеев. Вышел на площадку Клименко и Кощеев – они меняли друг друга. Но командная «химия» пропала. И к большому перерыву УНИКС уже вел лишь 43:35. А отрыв все сокращался – за первые 6 минут третьей четверти казанцы умудрились не набрать ни одного очка – 43:43.В заключительной четверти УНИКС ужу уступал – 60:62, но ценой невероятных усилий УНИКС в игру вернулся – 8 очков подряд – 67:62. И в концовке Каймакоглу, Кармайкл и Хенри довели дело до победы – в матче, и в группе – 72:65.