Данис Зарипов победным буллитом принес бронзу сборной дивизиона Харламова

Сборная дивизиона Харламова во встрече за третье место Матча звезд КХЛ обыграла сборную дивизиона Тарасова. В сверхрезультативном матче по итогам основного времени был зафиксирован ничейный счет 7:7. Отметим, что 3 шайбы были заброшены по ходу последней минуты, а сравняли счет игроки сборной дивизиона Тарасова за 9 секунд до сирены. В серии послематчевых буллитов решающую шайбу забил Данис Зарипов.