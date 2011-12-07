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Данис Зарипов победным буллитом принес бронзу сборной дивизиона Харламова

Матч закончился со счетом 8:7.
Сборная дивизиона Харламова во встрече за третье место Матча звезд КХЛ обыграла сборную дивизиона Тарасова. В сверхрезультативном матче по итогам основного времени был зафиксирован ничейный счет 7:7. Отметим, что 3 шайбы были заброшены по ходу последней минуты, а сравняли счет игроки сборной дивизиона Тарасова за 9 секунд до сирены. В серии послематчевых буллитов решающую шайбу забил Данис Зарипов.
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