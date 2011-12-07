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Дарья Миронова о работе с Билялетдиновым: Это моя мечта

Ассистент Зинэтулы Билялетдинова на тренерском мостике команды дивизиона Харламова рассказала о впечатлениях от Матча звезд КХЛ.
- Работа с Зинэтулой Билялетдиновым для вас особенное событие?- Еще до мероприятия я говорила, что это моя мечта. Перед презентацией меня буквально трясло. Сложно было поверить, что я буду на одной скамейке с Билялетдиновым. Было обалденно. Зинэтула Хайдярович разговаривал со мной, как с тренером. Он рассказывал о заметках по игрокам. Огромный опыт! – передает слова Дарьи Мироновой корреспондент «КВ».
КВ
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