Команда дивизиона Чернышева выиграла Матч звезд КХЛ

В Казани подошла к концу Неделя звезд КХЛ-2019. В финальном Матче звезд команда дивизиона Чернышева обыграла сборную дивизиона Боброва. Все встречи сегодняшнего дня проходили в формате двух периодов по 10 минут. Команда дивизиона Чернышева одержала волевую победу со счетом 4:3. Две шайбы в свой актив занесли Дарен Диц (сб. д. Чернышева) и Дмитрий Кагарлицкий (сб. д. Боброва). По одной шайбе на счету Бурдасова, Коларжа и Шипачева. Напомним, что на пути к финалу сборная дивизиона Чернышева обыграла команду дивизиона Харламова со счетом 5:3.