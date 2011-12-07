Зинэтула Билялетдинов пробил буллит в Матче звезд КХЛ (ВИДЕО)

По ходу полуфинальной встречи Матча звезд КХЛ между сборными дивизионов Харламова и Чернышева главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов исполнил буллит. Штрафной бросок был назначен судьями за нарушение численного состава командой дивизиона Чернышева. Исполнять бросок вызвался Зинэтула Билялетдинов. Тренер снял пиджак и взял в руки клюшку, однако переиграть финна Юха Метсола из «Салавата Юлаева» не сумел. По итогам полуфинала сборная дивизиона Харламова проиграла со счетом 3:5.