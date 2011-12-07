«Рубин» в контрольном матче разгромил «Партизан»

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«Рубин» в первом контрольном матче на турецких сборах разгромил «Партизан» — 5:2. После первого тайма казанцы вели в счёте 3:0 после голов Макарова, Евтича и Хвичи. На 53-й минуте сербы получили право на пенальти, который реализовал Натхо. Спустя 7 минут Кирилл Косарев вновь увеличил отрыв «Рубина». Затем «Партизан» ещё раз реализовал пенальти, а за 5 минут до конца матча с одиннадцатиметрового забил нападающий Иван Игнатьев.
Два пенальти в ворота «Рубина» заработал защитник Георгий Зотов. После второго фола его удалили, а на поле появился тренер Олег Кузьмин.
На 24-е января запланирован следующий контрольный матч «Рубина» против «Сочи».