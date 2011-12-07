ХК ЦСКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ, а на «Востоке» определились первые две пары плей-офф

ЦСКА, выиграв регулярный чемпионат, теперь будет иметь преимущество своего льда во всех раундах плей-офф. А вот на «Востоке» уже определились первые две пары плей-офф. «Автомобилист» проведет первую серию против «Трактора», а «Барыс» сразится с нижегородским «Торпедо».