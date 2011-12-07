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Казанский «Зенит» разгромил «Урал»

Волейболисты казанского «Зенита» в очередном матче чемпионата России переиграли уфимский «Урал» - 3:0 (25:21, 25:20, 25:18).
Следующий матч казанский клуб проведет в Новокуйбышевске 24 февраля против местной «Новы».
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