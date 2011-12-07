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Никита Голдобин покидает «Рубин»

Никита Голдобин покидает «Рубин»
Никита Голдобин, выступавший за молодежный состав «Рубина» с 2016 года, покидает команду. Клуб и игрок решили не продлевать соглашение. Тем временем голкипер казанского клуба Алексей Городовой находится на просмотре в клубе «Зенит-2», и уже провел контрольный матч за питерский клуб в качестве основного вратаря.
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