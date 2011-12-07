Татарстанцы завоевали пять медалей на «Гран-При Кипра»

Татарстанские стрелки-стендовики на «Гран-При Кипра» завоевали пять медалей – одну «бронзу» и четыре «серебра». Екатерина Рабая завоевала «бронзу» в трапе, два «серебра» у Полины Князевой (юниорский турнир и командный), еще два «серебра» в активе юниорки Зили Батыршиной.