«Ак Барс» в Москве проиграл «Спартаку»

На матч с красно-белыми не поехал Данис Зарипов – его заменила пара игроков «молодежки». Место в воротах на этот раз занял у гостей Адам Рейдеборн.

И первый гол случился благодаря броску Станислава Галиева – 0:1.

Но на первой же минуте второго периода хозяева счет сравняли – 1:1.

Не прошло и минуты, как Галузин вновь вывел «Ак Барс» вперед – 1:2.

Но казанцы не могли без проблем – Артем Федоров счет сравнял – 2:2 на 25-й минуте.

Но повезло – в большинстве Виктор Тихонов третий раз в матче вывел гостей вперед в счете – 2:3.

А за полторы минуты до второго перерыва «мясо» счет сравняло – 3:3.

Следующий гол случился на 4-й минуте третьего периода «ромбики» вышли вперед – 4:3, а через минуту счет стал уже 5:3 - Билялов сменил шведа в воротах. И тут же меньшинстве «Спартак» забил – 6:3.

Так что без лидеров казанцы крупно уступили.