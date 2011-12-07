Моуринью почти 6 лет страдает в плей-офф ЛЧ

«Атлетико» 1:0 «Ливерпуль»

Этой зимой англичане регулярно жаловались на жесткий календарь матчей: чемпионат, кубковые игры и клубный чемпионат мира - все в одну кучу. В связи с этим в начале февраля основа команды получила краткосрочный отпуск. И похоже, к моменту игры в Мадриде «Ливерпуль» подсознательно из него так и не вышел.

Единственный гол случился на четвертой минуте, когда Фабиньо срезал мяч точно в ноги Саулю - игрок «Атлетико» расторопно разобрался во вратарской и открыл счет. Да, по ходу матча тройка моментов набралась у того же Салаха, но «Ливерпуль» за весь матч так ни разу и не попал в створ ворот. Столь грустная статистика у мерсисайдцев при Юргене Клоппе всего второй раз - ранее аналогичное «достижение» было в игре против «Наполи» в ЛЧ-2018/19 (0:1). Англичане ушли с поля без забитых голов третий раз в этом сезоне - до этого не смогли распечатать ворота «Наполи» на групповом этапе, а молодежный состав получил 5 мячей от «Астон Виллы» в Кубке лиги. И здесь нужно отдать должное работе «Атлетико» в обороне с грамотными вылазками на контратаках. Хозяева могли удваивать счет - Алисон был иного мнения.

Но поражение с минимальным счетом не критично - через три недели в Англии действующий победитель Лиги чемпионов начнет все с нуля.

«Боруссия» 2:1 ПСЖ

Многие болельщики ждали от этой встречи водопада голов: обе команды обладают сумасшедшим набором исполнителей. И первый тайм остался полностью за Дортмундом: дважды опасно бил Джейдон Санчо, еще пару раз он же создавал моменты для Эрлинга Холанда.

ПСЖ включился в игру только на излете часа игрового времени - Мбаппе оторвался от защитников после заброса и пробил точно в Романа Бюрки, а несколькими мгновениями спустя Мбаппе с Неймаром организовали еще два выстрела по воротам Дортмунда: первый принял на себя вратарь, второй - щит за лицевой линией поля.

Почти сразу хозяева ответили коварным ударом Ашрафа Хакими, но мяч пошел выше перекладины. А на 69-й минуте «Боруссия» все же пробила Наваса: на добивании во вратарской расторопнее всех был норвежец Холанд. И тут парижане побежали вперед, сподобившись сравнять счет: Килиан Мбаппе прошел троих (!) игроков Дортмунда, выложив мяч на Неймара, которому оставалось только попасть в пустые ворота. Бразилец не промахнулся.

Но у Холанда было иное мнение по поводу исхода этой встречи: на 77-й минуте норвежец сумасшедшим выстрелом с трех десятков метров вложил мяч под перекладину Навасу. 19-летний игрок после перехода из РБ Лейпцига этой зимой поражает своей продуктивностью: хет-трик в дебютном матче в Бундеслиге, первый же удар в створ в Кубке страны тоже оказался голевым. Теперь норвежец стал еще и первым игроком младше 20 лет, забившим 10 голов в одном сезоне Лиги чемпионов.

«Аталанта» 4:1 «Валенсия»

Бергамская «Аталанта», пожалуй, главная «темная лошадка» в этой 1/8 финала ЛЧ. Вспомните, с чего начинали итальянцы в группе: три поражения подряд, в том числе деклассирование со счетом 0:4 в исполнении хорватского «Динамо». Но качественный второй круг при осечках украинского «Шахтера» вынес «Аталанту» в плей-офф. В результате на то, чтобы похоронить «Валенсию», у этих парней ушел всего час.

Хозяева придушили «Валенсию» с первых минут - опасный удар в створ наносил Марио Пашалич, но выручил вратарь. А на 15-й минуте Алехандро Гомес нашел во вратарской Ханса Хатебура, продавившего защитника, 1:0. В следующей атаке Гозенс без особых помех добежал до штрафной, но удар пришелся в сетку с внешней стороны ворот «Валенсии».

Два шанса гостей за первый тайм вспоминаются на излете получаса игры, когда сначала мяч влетел в штангу ворот «Аталанты», а потом защитники достаточно вяло сыграли в прессинге, и только рикошет избавил Пьерлуиджи Голлини от работы. Атакой позднее Гонсалу Гуэдеш великолепно открылся на левом фланге под заброс, совершил кросс и прострелил вдоль ворот, но поддержавший давление на соперника защитник Эльяким Мангала влетел в ворота мимо снаряда.

«Аталанта» с таким поворотом событий мириться не стала, и Йосип Иличич на 42-й «пальнул» с линии штрафной из-под опеки трех соперников в дальнюю девятку - 2:0. А на 57-й минуте хозяева продемонстрировали свои знания конспектов по прессингу: Алехандро Гомес до последнего «погрызся» за мяч с Кондогбиа, вышел победителем, оставил снаряд Ремо Фройлеру, который пробежался до линии штрафной и вколотил мяч по дуге в дальний угол!

«Валенсия» могла реабилитироваться шансом в штрафной после ошибки вратаря хозяев, но бездарно провалила эпизод. Наказание настигло моментально: Хатебур выиграл забег по правому флангу в штрафную и пробил вратаря в ближний угол - 4:0! Подсластил горькую пилюлю «летучим мышам» выход Дениса Черышева. Только вступив в игру, россиянин бильярдным ударом из-за штрафной сделал счет относительно приличным. Теперь при поддержке чуда у испанцев есть шансы на успех в ответной игре.

«Тоттенхэм» 0:1 «РБ Лейпциг»

Обе команды подошли к игре с кадровыми потерями. Англичане остались без своих джокеров в атаке - Харри Кейна и Сон Хын Мина, у «Лейпцига» же были беды в обороне: из-за травм вылетели центральные защитники Вилли Орбан и Ибраима Конате.

Но первые 68 секунд игры - и «Лейпциг» создает два опасных момента у ворот хозяев, в том числе один со звоном штанги. За первый тайм гости нанесли в четыре раза больше ударов по воротам и были в четыре раза точнее (1-4 по ударам в створ). При сумасшедшем владении мячом под 70% только слабая точность «Лейпцига» да стабильность Льориса позволили командам уйти на перерыв с нулями на табло.

Выйдя из раздевалки, новичок «Тоттенхэма» Стевен Бергвейн мог переломить ход игры - клубу из Лондона удалась хорошая атака, где вратарь парировал первый удар, мяч отскочил к Бергвейну, но тот не попал даже в створ. «Лейпциг» же сумел забить лишь однажды, и то с пенальти: Тимо Вернер без проблем реализовал одиннадцатиметровый.

Двойная замена встряхнула «Тоттенхэм», и на 72-й минуте Ло Чельсо даже неплохо исполнил штрафной - Гулачи перенаправил мяч в штангу, но счет на табло так и не изменился. Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью не побеждает в плей-офф ЛЧ уже с апреля 2014 года, и серия вполне может продлиться в Лейпциге.