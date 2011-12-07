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Сборная России по баскетболу разгромно уступила Италии в первом матче квалификации на Олимпиаду

Следующий матч команда проведет 23 февраля в Перми.

Команда Сергея Базаревича в первом матче квалификации на Олимпиаду крупно на выезде уступила сборной Италии — 64:83. В третьей четверти матча россияне отпустили итальянцев в отрыв на 11 очков, а в заключительном отрезке и вовсе бросили играть. Об этом сообщает официальный сайт РФБ. В составе сборной России не было игроков «Химок» и ЦСКА.

Центровой УНИКСа Артем Клименко в этом матче очков не набрал. Теперь 23 февраля сборная России в Перми примет сборную Северной Македонии.

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