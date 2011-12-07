Спортивный директор «Рубина» рассказал, почему Комличенко не перешел в казанский клуб

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский в интервью «Чемпионату» рассказал, почему нападающий Николай Комличенко не стал игроком казанского клуба. Ключевым фактором здесь выступила игровая практика: «Рубин» ранее подписал Ивана Игнатьева и в казанском клубе сомневались о том, впишется ли Комличенко в схему.

«Мы не были убеждены, что Игнатьев и Комличенко смогут играть вместе в стартовом составе. Значит, кто-то мог оказаться в запасе. А как смотреть в глаза человеку, который пропустил из-за вас Евро?», — заявил Яровинский.

В итоге Николай Комличенко стал игроком московского «Динамо». Напомним, что в январе «Казанские ведомости» писали об интересе «Рубина» к этому футболисту.