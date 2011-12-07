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«Нефтяник» в овертайме сломил сопротивление «Сарыарки»

По ходу матча арбитр отменил три взятия ворот.
«Нефтяник» и «Сарыарка» установили рекорд по продолжительности матча в нынешнем плей-офф Кубка Петрова. В пятом матче серии команды обменялись голами в большинстве во втором периоде. Под занавес встречи «Нефтяник» пробил голкипера гостей, однако тренер «Сарыарки» запросил видеоповтор, по итогам которого была определена помеха вратарю. В начале овертайма «Нефтяник» вновь забил, однако шайба была заброшена рукой. Чуть позже арбитр отменил еще одну шайбу, забитую ногой. Точка в матче была поставлена броском от синей линии – 2:1, серия переезжает в Казахстан.
КВ
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