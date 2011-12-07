В полуфинале Лиги чемпионов казанский «Зенит» сыграет с командой Вильфредо Леона

Волейболисты казанского «Зенита» узнали своего соперника в полуфинале Лиги европейских чемпионов. Им стал итальянский клуб «Перуджа», который выбил в четвертьфинале из борьбы французский «Шолон». «Перуджа» - один из самых титулованных клубов в Италии, и там сейчас продолжает карьеру Вильфредо Леон – недавний кумир казанских болельщиков.