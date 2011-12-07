Мифтахов уходит в НХЛ, судьба Зарипова и Да Косты в «Ак Барсе» под вопросом

Команду хоккейного клуба «Ак Барс» ждут изменения состава, так как в конце апреля завершаются контракты сразу у нескольких игроков, среди которых и знаменитый Данис Зарипов.

«Есть регламент. 30 апреля у всех заканчивается контракт. Ни для кого не секрет, что мы ведем переговоры. Конечно будут изменения, перемены в команде. Будут новые игроки, с кем-то придется может быть расстаться. Поэтому до 30 апреля мы просто не имеем права озвучивать фамилии с кем расстаемся. Просто не имеем права», — заявил во время пресс-конференции генеральный менеджер клуба Рафик Якубов.

Кроме Зарипова, контракты завершаются у Харри Песонена, Найджела Доуса и Стефана Да Косты. Ситуацию с Зариповым Якубов назвал «отдельным вопросом» и заявил, что на его решение требуется время. Что касается Да Косты, то ранее появилась информация о том, что во время серии плей-офф он договорился с клубом «Автомобилист».

«То что он (Да Коста — прим. Ред.) не подписал — это 100%, потому что он не имеет права. А то, что вел переговоры — может это не он, есть же агенты, менеджеры других команд, которые вылетели в первой стадии и уже действуют заранее», — сказал Якубов.

Комментируя информацию о том, что вратарь Амир Мифтахов подпишет контракт с клубом НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Якубов напомнил о переходе в национальную лигу Максима Марушева.

«Мы пожали руки, но Мифтахов еще не уехал, он на следующий сезон поедет, а Максим Марушев уже уехал. Мы их ждем, это наши ребята, они в нашей системе», — отметил генеральный менеджер.

По признанию Якубова — Марушева отговаривали от перехода в американский клуб, однако он настоял на своем.