РФС обозначил две возможные даты начала нового сезона РПЛ

Заместитель генерального директора РФС Максим Митрофанов обозначил две возможные даты начала нового сезона РПЛ. Его слова приводит Sport24.

Максим Митрофанов уточнил, что если возобновление РПЛ произойдет 21 июня, то новый сезон лига начнет 2 августа. При рестарте с 28 июня, новый начнут с 5 августа.

«Есть риски с точки зрения финансового fair-play в будущем, если чемпионат не закончен. Спонсоры могут среагировать с просьбой возвращения денег», — рассказал Митрофанов о рисках, которые учитывались при решении доиграть текущий сезон.