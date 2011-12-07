Защитник «Рубина» и сборной Хорватии Филип Уремович рискует пропустить свой первый в карьере чемпионат Европы, пишет хорватский портал jutarnji.hr.

Сообщается, что футболист не попал в список 26 игроков, которые могут принять участие в Евро-2020, из-за разрыва боковой связки колена. Травму защитник получил на последней тренировке перед игрой против «Ротора».

Уремович наносил удар по мячу в тот момент, когда партнёр по команде намеревался заблокировать мяч. В результате удар защитника пришёлся в голень игрока, после чего хорват получил травму.

Чтобы попасть в заявку на Евро-2020 Уремовичу необходимо восстановиться не позднее 1 июня. В минувшем сезоне капитан казанского клуба провёл 24 матча в РПЛ.