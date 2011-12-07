«Нефтехимик» провел первую тренировку на обновленном стадионе

Нижнекамский «Нефтехимик» провел первую тренировку на стадионе в своем городе, сообщает пресс-служба клуба. Арену реконструировали около года и теперь она готова принимать матчи ФНЛ.

Стадион в Нижнекамске возвели в 1970-х годах и масштабная перестройка оказалась первой в его истории. Вместимость арены осталась неизменной — 3200 человек. Но поменялась начинка: в ходе работ полностью обновили трибуны, мачты освещения, информационное табло, раздевалки. Был постелен новый искусственный газон с системами обогрева и полива поля.

В период реконструкции клуб проводил домашние матчи в Казани и Саранске. По итогам минувшего сезона «Нефтехимик» финишировал на 5-м месте в ФНЛ и успешно прошел лицензирование для участия в чемпионате сезона 2020/21.