Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Отсо Рантакари покинул «Нефтехимик»

Защитник провёл в КХЛ один сезон.

27-летний защитник Отсо Рантакари покинул «Нефтехимик» и вернулся в финскую лигу. Он заключил контракт с клубом «Таппара», его соглашение будет действовать один сезон. Об этом сообщает официальный сайт команды из Тампере.

Отсо Рантакари провёл в КХЛ один сезон. За нижнекамцев он отыграл 48 матчей и набрал 11 (4+7) очков с показателем полезности «-20».

«Таппара» в минувшем сезоне стала четвёртой в регулярном чемпионате и дошла до полуфинала плей-офф.

КВ
Лента новостей