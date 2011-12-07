27-летний защитник Отсо Рантакари покинул «Нефтехимик» и вернулся в финскую лигу. Он заключил контракт с клубом «Таппара», его соглашение будет действовать один сезон. Об этом сообщает официальный сайт команды из Тампере.

Отсо Рантакари провёл в КХЛ один сезон. За нижнекамцев он отыграл 48 матчей и набрал 11 (4+7) очков с показателем полезности «-20».

«Таппара» в минувшем сезоне стала четвёртой в регулярном чемпионате и дошла до полуфинала плей-офф.