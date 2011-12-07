Украина с минимальным счётом уступила Австрии

Сборная Украины уступила Австрии в заключительном матче группового этапа Евро-2020. Единственный мяч на 21-й минуте забил Кристоф Баумгартнер. За всю встречу украинцы смогли нанесли лишь один удар в створ ворот соперника.

В параллельном матче Нидерланды разгромили Северную Македонию — 3:0. Таким образом, сборная Украины с 3 очками осталась на третьем месте в группе и претендует на выход в плей-офф.

Сборная Австрии вышла в плей-офф ЧЕ впервые в своей истории.