Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Украина с минимальным счётом уступила Австрии

Австрийцы впервые в истории вышли в плей-офф ЧЕ.

Сборная Украины уступила Австрии в заключительном матче группового этапа Евро-2020. Единственный мяч на 21-й минуте забил Кристоф Баумгартнер. За всю встречу украинцы смогли нанесли лишь один удар в створ ворот соперника.

В параллельном матче Нидерланды разгромили Северную Македонию — 3:0. Таким образом, сборная Украины с 3 очками осталась на третьем месте в группе и претендует на выход в плей-офф.

Сборная Австрии вышла в плей-офф ЧЕ впервые в своей истории. 

КВ
Лента новостей