Дзюба огорчил «Спартак», а «Химки» вспомнили былое

«Урал» 1:3 «Химки»

Подмосковный клуб «Химки» в последние месяцы стал одним из основных ньюсмейкеров российского футбола: команда заняла второе место в ФНЛ, что дает право выйти в элитный дивизион. С этого момента началась увлекательная пьеса - чиновники, представители клуба как минимум раза три озвучивали намерение химчан то играть в РПЛ, то остаться в ФНЛ. Шли судорожные поиски инвестора, ибо в планы бюджета Московской области не входило покрытие расходов «Химок», а для сохранения прописки в элите нужно не меньше миллиарда рублей.

В столь суетном состоянии команда подошла к полуфиналу Кубка России, где ей противостоял «Урал». Сетка екатеринбуржцев в Кубке была достаточно комфортной, попотеть пришлось лишь в 1/8 финала, где до серии послематчевых пенальти уперся «Арсенал». В остальном же «Черноморец» и «Шинник» не доставили особых хлопот. Но к матчу с «Химками» «шмели» подошли в игровом упадке: «Урал» уступил в двух играх чемпионата подряд, пропустив 6 голов.

«Химки» и вовсе провели последний официальный матч 15 марта, а игровую форму поддерживали в тренировочном процессе и контрольных играх. Одолели с общим счетом 10:0 «Сатурн», «Спартак-2» и «Казанку». Ожидаемо букмекеры видели «Урал» фаворитом в этой паре, но первый тайм все перевернул. Уже на 10-й минуте химчане получили право на безобидный штрафной - игрок Екатеринбурга не смог прервать подачу, Евгений Гапон открыл счет.

Доминирование гостей на этом не закончилось - поочередно то Смирнов, то Корян взрывали фланги «шмелей». Активность на поле привела к еще одному штрафному, который завершился вторым голом гостей. Минутой позже «Химки» подловили хозяев на контратаке - Боженов вырезал мяч на Поляруса, а последний выстрелил в дальний от вратаря угол - 3:0. Все три гола «Урал» получил с левого фланга, который входил в зону ответственности экс-игрока «Рубина» Игоря Калинина.

Хозяева могли вернуться в игру под занавес первого тайма, когда удар головой Рафала Аугустыняка приняла на себя перекладина. За вторую половину встречи «Урал» фактически создал один момент, который и стал голом престижа. Павел Погребняк поборолся за мяч в полукруге, в падении успел вернуть снаряд Панюкову - тот хлестко пробил в дальний угол.

«Химки» второй раз в своей истории вышли в финал Кубка России. Впервые это произошло в розыгрыше-2004/05 - тогда от этой команды, например, в 1/16, пострадал «Рубин» (поражение 1:4 по сумме двух матчей), а в четвертьфинале - «Торпедо». Но в финале клубу из Подмосковья противостоял ЦСКА, выигравший 10 днями ранее первый в истории российского футбола Кубок УЕФА. Армейцы без особых проблем обыграли «Химки» с минимальным счетом 1:0. Но как прекрасен был Кубок России в нулевые, когда до финала регулярно доходили команды, не хватавшие звезд с неба. За год до «Химок» в решающем матче сошлись «Терек» и «Крылья Советов», а в 2007/08 доиграл до серии пенальти с ЦСКА и уступил в ней пермский «Амкар».

Что символично, в нынешнем розыгрыше Кубка в 1/16 химчанам вновь противостоял «Рубин», а в 1/4 - московское «Торпедо». «Химкам» откровенно повезло с сеткой турнира: самые опасные соперники, «Локомотив» и «Краснодар», вылетели еще на первой стадии. Своим рейдом клуб из Подмосковья показал футбольной общественности: команда достойна играть в РПЛ. А ее судьбу узнаем совсем скоро.

«Зенит» 2:1 «Спартак»

С огненным фоном подошли команды и к битве двух столиц. Гендиректор «Зенита» Александр Медведев после завоевания титула чемпионов публично пошутил ниже плинтуса о «Спартаке» и был удостоен штрафа в 200 тысяч рублей, а владелец московского клуба Леонид Федун на неделе проехался по судейству, дескать, если его клуб будут судить, как «Зенит», то и золото чемпионата возьмут спартаковцы.

«Спартак» откровенно провалил концовку РПЛ, хоть эпизодами это и действительно было связано с неоднозначными решениями арбитров. Москвичи выдали серию из 5 матчей без побед и только в 29-м туре разнесли «Ахмат» 3:0, но до еврокубковой зоны им уже не дотянуться. Кубок России - и как трофей, и как путевка в Лигу Европы - был бы бальзамом на душу для болельщиков красно-белых. Одним словом, дерби обещало стать жарким.

С первых минут команды принялись терзать оборону друг друга, но для вратарей работы было откровенно мало. Пока на 20-й минуте Илья Гапонов не оприходовал Сердара Азмуна по ногам в своей штрафной. Арбитр на всякий случай обратился к VAR, убедился в контакте и указал на «точку». К мячу подошел Артем Дзюба и аккуратно развел вратаря и снаряд по разным углам - есть пятый гол нападающего в ворота бывшей команды за годы, проведенные в «Зените».

По моментам 45 минут игрового времени остались за хозяевами поля. «Зенит» чаще бил, заставлял работать Александра Максименко. Почти случилась даже драка: потеряв мяч в атаке, нападающий «Спартака» Соболев смачно влетел в ноги Ярославу Ракицкому, за что был удостоен «горчичника» от судьи и порции ненормативной лексики от Дзюбы. Москвичи смогли ответить голом Жиго на 41-й минуте, но вновь потребовалось обращение к VAR - было подозрение на офсайд у француза. Повтор очевидно показал, что левой ногой защитник забрался в положение вне игры - взятие ворот отменили.

«Спартак» не успокоился - на первой добавленной к тайму минуте Соболев замкнул головой навес, вколотив мяч под перекладину: все в рамках правил. Ответа хозяев долго ждать не пришлось, ибо Малком взорвал левый фланг рывком - прострелил во вратарскую, где Далер Кузяев попросту внес снаряд в сетку.

Во втором тайме нашлось место жесткой борьбе, россыпи желтых карточек (5 на две команды) и неоднозначному судейскому решению. На излете часа игрового времени Соболев накрутил Барриоса в штрафной и получил удар в лицо правой рукой. Эпизод мог повлиять на исход матча: у колумбийца один «горчичник» уже был, данный фол тянул на второй и назначение пенальти.

Впрочем, «Зенит» в финале, и разговоры о работе арбитров уже можно не продолжать. Клуб из Санкт-Петербурга последний раз выигрывал Кубок в 2016-м, а в нынешнем сезоне имеет шансы оформить золотой дубль. Решающая битва за трофей пройдет 25 июля в Екатеринбурге.