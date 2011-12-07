«Рубин» снял новый клип — с признанием в любви Казани

На официальном Ютуб-канале казанского «Рубина» вышел очередной клип, который будет претендовать на рекордное количество просмотров в сегменте российского спорта.

По сюжету музыкального видео трое новичков казанского клуба — Хакшабанович, Игнатьев и Нижегородов, заходят в помещение со старыми пластинками, где их с улыбкой встречает Леонид Слуцкий и предлагает гостям чак-чак.

Далее за 3 минуты хронометража на экране появляются практически все игроки «Рубина» в тех или иных ипостасях — одни рассекают по Миллениуму на кадиллаке, другие танцуют в экстрим-парке URAM, третьи жонглируют мячом на привычном казанскому болельщику стадионе «Ак Барс Арена». Заканчивается клип мини-представлением новой формы «рубиновых» на крыше с отличным видом на город.

Музыкальное исполнение песни полностью легло на плечи обладателя награды «Лучший голос команды» — Леонида Слуцкого. В уникальной манере наставнику казанцев удалось сочетать сразу три языка: русский, татарский и английский. Сам текст незамысловатый, но быстро заставляет слушателя начать подпевать коронные «перлы».

Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, а мы советуем вам сделать и то и другое. Поэтому предлагаем ознакомиться с очередным творением нашумевшего медиа-департамента «Рубина» и составить свое мнение.



