Минспорта РТ: Вопрос со зрителями на матче «Рубина» со «Спартаком» еще не решен

Окончательное решение о недопуске болельщиков на «Ак Барс Арену» на матч «Рубин — Спартак» пока что не принято. Об этом «Казанским ведомостям» сообщили в Министерстве спорта РТ.

Подробная информация по ситуации будет доступна завтра во второй половине дня.

Тем не менее, на данный момент официальный сайт «Рубина» уже приостановил продажу билетов на субботний матч команды.

Напомним, сегодня стало известно, что матч «Рубина» со «Спартаком», который пройдет в эту субботу, 24 июля, рискует состояться при пустых трибунах из-за коронавирусных ограничений, введенных Роспотребнадзором. Редакция «Казанских ведомостей» отправила запрос в ведомство с просьбой разъяснить ситуацию.