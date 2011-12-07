Скандал в АПЛ. Футболиста «Эвертона» обвиняют в педофилии

Очередной скандал поверг в шок британских футбольных болельщиков. Стало известно, что один из профессиональных спортсменов клуба Английской Премьер-Лиги обвиняется в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним. По неофициальной информации в противозаконных действиях подозревается полузащитник «ирисок» Гильфи Сигурдссон. На данный момент подробности дела неизвестны, равно как нет и официального подтверждения виновности исландца.

Ранее британская полиция сообщила о задержании 31-летнего мужчины по подозрению в преступлениях на сексуальной почве. Картину дополнили английские таблоиды The Sun и Daily Mail, они утверждают, что подозреваемый — женат.

19 июля футбольный клуб из Ливерпуля опубликовал короткое заявление на официальном сайте, которое указало на клубную принадлежность предполагаемого растлителя. В тексте обращения «Эвертон» подтвердил, что «игрок основной команды временно отстранен и находится под расследованием полиции».

Таким образом круг предполагаемых подозреваемых сузился до двух футболистов: исландца Гильфи Сигурдссона и британца Фабиана Делфа. Однако, общественность все же склоняется к первому варианту, так как супруга Сигурдссона совсем недавно удалила свою страницу в социальной сети Instagram.