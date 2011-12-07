Не потонуть, а выплыть: в Федерации плавания Татарстана новые перестановки

Ренат Нугайбеков стал главным по плаванию в Татарстане, став президентом Федерации этого вида спорта. В спорте, откровенно признаться, не испытывающем проблем и трудностей в республике. Чемпионаты мира FINA, богатый на победы «Синтез», все еще финансируемый ТАИФом, и медаль на Олимпийских играх от пловца Александра Красных — это лишь видимая часть успехов этого вида спорта.

Безусловно, в этом есть вклад и бывшего главы Эрика Анчурина. «Татарстану есть чем гордиться», — уверенно заявил министр спорта РТ Владимир Леонов. Новый ответственный за прыжки и двухсотметровки в Татарстане Нугайбеков с ним, конечно, согласился, но заверил, что республике еще «есть куда расти».

«Я понимаю уровень сложности задач»

Новый президент Федерации плавания Республики Татарстан в своем первом комментарии отметил, что он понимает уровень сложности задач, выделив при этом позитивные и проблемные стороны:

«Гораздо проще с какого-то примитивного базового уровня развиваться до более продвинутого. И очень тяжело — с высокого уровня, на котором сегодня находится плавание в республике. По массовости мы, наверное, в числе лидеров. Если бы такой «индекс плавучести» ввели, то мы бы если не на первом, то на втором-третьем месте в стране были в нем, — отметил Нугайбеков.

Спикер также отметил, что плавание — это практический навык, который необходим всем. В Татарстане для этого есть вся необходимая инфраструктура. С одной стороны — это отлично и замечательно. Но, с другой стороны, необходимо подготовить модель какого-то адекватного содержания, инвентаризации, найти компромисс между популяризацией и профессиональным спортом. Ну и конечно, проблемой является качественный и количественный состав тренерских кадров.

Стоит сказать, что выбор Нугайбекова на пост президента Федерации плавания выглядит логичным. Ранее он возглавлял Федерацию плавания в Альметьевске. При нем плавание в городе достигло высочайших результатов, появилось много талантливых спортсменов, были покорены заветные секунды на многих соревнованиях, а республика получила спортсменов, которые достойно представляют ее на мировой арене.

Победы и достижения: что было при Эрике Акчурине

Эрик Акчурин был президентом Федерации спортивного плавания с 9 марта 2021 года. Первой серьезной проверкой на этой должности для Акчурина стали Всероссийские соревнования в Санкт-Петербурге «Веселый Дельфин» 2021. Проводились они среди девушек 11-12 лет и юношей 13-14 лет. Количество участников составляло 990 спортсменов из 75 регионов России.

По итогам командного зачета команда сборной Татарстана заняла итоговое 5 место. В начале мая состоялось первенство России среди юношей и девушек в Волгограде. Представители Татарстана привезли домой две золотые, две серебряные и три бронзовые награды.

Стоит отметить успех Ралины Галязовой, которая на дистанции 50 метров брассом установила рекорд соревнований. Также в мае состоялся Чемпионат Европы по плаванию в Будапеште. В столице Венгрии по результатам выполнения норматива Григорий Тарасевич был включен в состав национальной сборной на Олимпийские игры в Токио-2021. Александр Красных в финальном заплыве помог сборной России завоевать золотую медаль в эстафете 4 по 200 вольным стилем с рекордом соревнований и бронзовую медаль в смешанной эстафете на той же дистанции.

В июле месяце прошел кубок России по плаванию в Обнинске, по итогам которого Егор Куимов завоевал серебряную медаль на дистанции 100 метров баттерфляем. Через два дня в Риме состоялся European Junior Swimming Championships 2021. C двумя золотыми медалями оттуда уехал Реналь Назипов. Непосредственно на Олимпийских играх в Токио спортсменка Вероника Андрусенко заняла 5 место в эстафете 4 по 200 вольным стилем, приняв участие в финальном заплыве.

При помощи пловца Александра Красных, принявшего участие в предварительном заплыве эстафеты 4 по 200 вольным стилем, сборная России стала обладательницей серебряных наград. Стоит отметить, что под руководством Акчурина представители сборной Татарстана провели хороший отрезок, завоевав приличное количество наград. С министром спорта Республики Татарстан Владимиром Леоновым можно согласиться в том, что Татарстану есть чем гордиться в плавании, но при этом есть куда расти дальше.