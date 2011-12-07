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Казанский УНИКС уступил в Афинах местному «Панатинаикосу»

Баскетболисты казанского УНИКСа во втором матче на сборе в Греции провели матч против афинского «Панатинаикоса» и уступили – 70:74.
Отметим, что казанцы выступали без Ндура, Эджима и Клименко, занятых в своих сборных. В составе «Пао» выступали в этой игре Стефан Ласме, Ян Вуюкас и Кит Лэнгфорд, ранее игравшие за УНИКС. После матча казанцы вылетели на остров Крит, где примут участие в международном турнире, где соперниками УНИКСа станет турецкий «Галатасарай», израильский «Хапоэль» и греческий «Олимпиакос».
КВ
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