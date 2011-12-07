Казанский УНИКС уступил в Афинах местному «Панатинаикосу»

Отметим, что казанцы выступали без Ндура, Эджима и Клименко, занятых в своих сборных. В составе «Пао» выступали в этой игре Стефан Ласме, Ян Вуюкас и Кит Лэнгфорд, ранее игравшие за УНИКС. После матча казанцы вылетели на остров Крит, где примут участие в международном турнире, где соперниками УНИКСа станет турецкий «Галатасарай», израильский «Хапоэль» и греческий «Олимпиакос».