«Краснодар» в турецком Акхисаре победил за счет гола Классона

Краснодарцы в стартовом матче группового этапа Лиги Европы не оробели в Турции в матче против «Акхисарспора». Более того, на 26-й минуте Классон вывел гостей вперед – 0:1. Отменно действовал в рамке ворот россиян Крицюк.Краснодарцы и во втором тайме надежно защищались, пусть и не без ошибок, и победный счет сохранили.