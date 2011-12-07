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«Краснодар» в турецком Акхисаре победил за счет гола Классона

«Краснодар» в турецком Акхисаре победил за счет гола Классона
Краснодарцы в стартовом матче группового этапа Лиги Европы не оробели в Турции в матче против «Акхисарспора». Более того, на 26-й минуте Классон вывел гостей вперед – 0:1. Отменно действовал в рамке ворот россиян Крицюк.Краснодарцы и во втором тайме надежно защищались, пусть и не без ошибок, и победный счет сохранили.
КВ
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