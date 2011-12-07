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Московский «Спартак» в Вене

Венский «Рапид» в первом матче группы Лиги Европы заставил московский «Спартак» попотеть – играли венцы быстро и слаженно, но и москвичи имели свои шансы в контратаках.
Но до перерыва счет не был открыт – 0:0. Но на 50-й минуте Тимофеев срезал мяч в свои ворота, а на 68-й Мург закрепил успех хозяев – 2:0.Замены «Спартаку» не помогли – 0:2, а в следующем туре красно-белые дома примут «Вильярреал».
КВ
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