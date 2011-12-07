Московский «Спартак» в Вене

Но до перерыва счет не был открыт – 0:0. Но на 50-й минуте Тимофеев срезал мяч в свои ворота, а на 68-й Мург закрепил успех хозяев – 2:0.Замены «Спартаку» не помогли – 0:2, а в следующем туре красно-белые дома примут «Вильярреал».