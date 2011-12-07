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«Рубин» подписал контракт с защитником Игорем Калининым

«Рубин» подписал контракт с защитником Игорем Калининым
ФК «Рубин» на своем официальном сайте сообщил о подписании контракта с 22-летним защитником ФК «Краснодар» Игорем Калининым. Контракт рассчитан на три года, в «Рубине» гно68г Калинин будет выступать под 12-м номером.
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