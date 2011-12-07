Вы кого нам притащили: зачем УНИКС собирает «сбитых летчиков» из НБА

Его сравнивали с Коби Брайантом

Казанский УНИКС взорвал информационное пространство своим трансфером — клуб подписал однолетний контракт с О Джей Мэйо. Некогда третий номер драфта НБА-08. Очевидно, что атакующий защитник едет с ярмарки, ему 33 года, а последним его местом работы были Китай и Пуэрто-Рико, прямо скажем, в эти страны едут заканчивать свои игровые карьеры, а не прославлять их. К играм за команду из Поднебесной мы еще вернемся, а пока вспомним карьерный путь Мэйо, который так и не стал звездой лучшей лиги мира.

О Джею пророчили великую карьеру, он должен был стать наследником Коби Брайанта, он считался одним из топовых школьников страны. Подтверждением тому стал приз Мистер Баскетбол США от ESPN.

Следствием такой игры стало попадание в колледж USC, однако не только хорошая игра заставила игрока отправиться на обучение, но и соглашение, которое запрещало выходить на драфт сразу после школы.

Американец и здесь не затерялся, за один сезон в NCAA он набирал в среднем 21 очко, что позволило ему попасть в символическую сборную All-Pac 10. В результате таких головокружительных успехов Мэйо решил не тянуть и выставил свою кандидатуру на драфт 2008 года.

Как итог О Джея забрали под третьим номером, раньше него ушли опальный Майкл Бизли и вечный травматик Деррик Роуз. Мэйо задрафтовала «Миннесота Тимбервулвз» и сразу обменяла его в «Мемфис Гризлис».

До прихода в НБА О Джей успел отметиться скандалами: в первом случае он толкнул судью — американцу не понравилось, что арбитр выписал ему два технических нарушения, это означало удаление с площадки. За толчок рефери он получил два матча дисквалификации. А второй инцидент был связана с наркотиками, Мэйо обвинялся в хранении марихуаны, однако ему помогло то, что владелец наркотиков признался в своем проступке.

Кроме этого, О Джей успел бросить вызов Майклу Джордану, сказав, что обыграет его в игре один на один, но сделать этого так и не смог, великий Майкл не дал ему набрать ни одного очка.

На этом Мэйо не остановился, следующий вызов он бросил уже Коби Брайанту, но не учел, что звезда «Лейкерс» позвал его сыграть в 3 часа ночи, О Джей проспал назначенную встречу и так и не пришел.

Один сезон звезды, а дальше падение

В НБА Мэйо стартовал, как и полагается звезде, и это при том, что «Мемфис» уже тогда был сверхоборонительной командой, в ее составе были Тони Аллен, Зак Рэндольф и Марк Газоль. Показывая высокие результаты в колледже, защитник продолжил демонстрировать их и в НБА, за время пребывания в составе «мишек» он выдал 7 игр с 30+ очками. По завершению сезона О Джей попал в символическую пятерку лучших новичков.

А дальше пошло падение — сказался сложный характер. Стоит понимать, что «Мемфис» всегда был специфичной командой, которая побеждает за счет дисциплины и игры в обороне. В то время командой руководил Лайонел Холлинз, который как раз и был приверженцем этой самой дисциплины. Ее нарушение и сгубило Мэйл. В свой второй сезон в лиге он опоздал на тренировку, за что и выпал из стартового состава, в который возвращался уже лишь периодически.

На следующий год он умудрился подраться с Тони Алленом из-за карточного долга. На этом приключения игрока не закончились, в 2011 году его обвинили в том, что он использует запрещенные в НБА стероиды, появление которых он так и не смог объяснить, в результате чего он получил дисквалификацию на 10 матчей. После этого «Мемфис» не стал продлевать с ним контракт и Мэйо вышел на рынок свободных агентов, откуда его подобрал «Даллас».

Там он снова смог выйти на, казалось бы, хороший уровень и смог даже стать лидером команды по набору очков, но этого не хватило для выхода в плей-офф, а Мэйо, поверив в себя, отказался от опции продления контракта.

В результате О Джей перешел в «Милуоки Бакс», подписав с ними трехлетний контракт, но за время игры за «оленей» его карьеру сгубили травмы и снова наркотики. В 2016 году он получили травму лодыжки и в этом же сезоне заработал дисквалификацию на 2 года за нарушение антинаркотической программы. После этого он пропал из поля зрения и отправился в путешествие по миру.

Пуэрто-Рико и Китай

«Всплыл» О Джей в первом дивизионе чемпионата Пуэрто-Рико как раз после дисквалификации, он стал защищать цвета «Атлетикос де Сан-Херман». Затем последовали выступления в чемпионатах Тайваня и вторая баскетбольная лига Китая.

Последние два сезона новичок УНИКСа выступал за «Ляонин Флаинг Леопардс», которому дважды подряд помог выйти в финал чемпионата Китая. В 57 матчах КБА-2020/21 средняя статистика Мэйо составила 19.4 очка (44% реализации трехочковых), 4.8 подбора, 2.9 передачи и 1.4 перехвата за 27.8 минуты игрового времени, говорится на сайте УНИКСа.

Зачем УНИКСу Мэйо?

Остается главный вопрос, ж: зачем О Джей казанскому клубу? Быть звездой в Китае не равно показывать звездный уровень среди лучших команд Европы. Подписания баскетболиста выглядит действительно очень странным. О Джей уже давно не показывает выдающейся игры, не стоит обращать внимание на статистику за время пребывания в китайской лиге, давно известно, что ей нельзя хвастаться.

Главному тренеру Велимиру Перасовичу стоит учитывать и характер игрока — есть подозрения, что проблемы с дисциплиной никуда не делись. Возможно, что в Казани опирались на звездное имя Мэйо, иначе как имиджевым решение это не назовешь.

Будем надеяться на то, что О Джей все же стартанет, как и другой опальный новичок Марио Хезонья, который также провалился после драфта, но пока является лидером казанского клуба по набору очков в последних матчах.

Ни Мэйо единым

Советник президента команды Богдан Богачев в интервью нашему изданию говорил, что клуб ищет двух новичков. Помимо О Джея команда объявила о подписании еще одного легионера — Джарелла Брэнтли. Американский форвард запомнился своим коротким пребывание в НБА, в составе «Юты Джаз» он провел всего 31 игру, в среднем набирая 2.3 очка, а также делая 1 подбор и отдавая 0.5 передачи за 5 минут на паркете.

Большую часть времени Брэнтли провел в G-лиге, выступая за фарм-клуб «джазменов» — «Солт-Лейк-Сити Старз». В составе команды он набирал: 8.9 очка, 7.7 подбора, 3.6 ассиста и 1.5 перехвата в 33 матчах.

Джарелл является «темной лошадкой» в составе клуба, у него нет опыта игры в Европе, ему потребуется время на адаптацию, а сколько это займет — пока тоже неизвестно. Сезон уже вот-вот стартует, и у команды явно нет времени ждать, пока форвард раскачается.